Gand-Wevelgem - Matteo Trentin semble prêt pour le Ronde: "Je pourrai faire quelque chose de plus"

(Belga) A la suite de l'absence de Greg Van Avermaet, Matteo Trentin a été désigné leader absolu de l'équipe CCC dimanche à Gand-Wevelgem. L'Italien, 31 ans, s'est montré digne de la confiance en terminant troisième derrière Mads Pedersen et Florian Sénéchal. Il a aussi prouvé qu'il était prêt pour le Tour des Flandres, dimanche prochain.

Les chances pour que Van Avermaet soit présent au Ronde sont minces. "Espérons qu'il soit là. Je me sens déjà très bien et je suis prêt pour le Tour des Flandres. Cette troisième place le démontre clairement. Peut-être que la semaine prochaine, je pourrai faire quelque chose de plus", a anticipé Trentin. "Toutes les attentes ont été satisfaites dans ce Gand-Wevelgem. La course s'est avérée difficile à cause des conditions climatiques défavorables. Au début de la course, j'ai pu rester un peu à l'abri parce que mes coéquipiers m'entouraient très bien. J'ai pu épargner mes bonnes jambes. Puis, a débuté le final après le dernier passage sur le Mont Kemmel". Ce final a été lancé par un véritable groupe d'élite. "J'ai regardé qui était dans notre groupe et qui étaient les sprinters. Je suis vite arrivé à la conclusion qu'il y avait beaucoup d'hommes rapides dans le groupe. Essayer une attaque n'avait aucun sens. Tout le monde a sauté sur tout le monde. Logique, car chaque tentative pouvait être la bonne. Chaque réaction a donc été contrée. Quand Küng est reparti, j'ai pris sa roue mais mes jambes étaient vraiment sur le point d'exploser. Et puis le sprint devait encore venir". Premier Français à monter sur le podium à Wevelgem depuis 23 ans, Sénéchal était heureux de son résultat. "Bien sûr, une victoire aurait été plus agréable, mais quand on pense que j'ai chuté, que les conditions étaient épouvantables et que le groupe restreint qui s'est battu pour la victoire était très fort, je pense que la deuxième place est un solide résultat", a expliqué Sénéchal sur le site Deceuninck-Quick Step. "Je me suis senti bien toute la journée, nous étions très motivés pour faire quelque chose, et nous avons continué à attaquer pour influencer la course. Nous pouvons retirer beaucoup de confiance de cette course, qui est vraiment importante avant les derniers rendez-vous de la saison", a ponctué Sénéchal. (Belga)