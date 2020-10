Jumping CSI4 de Saint-Tropez - Pieter Devos 4e du Grand Prix

(Belga) Pieter Devos a décroché dimanche la quatrième place du Grand Prix d'équitation de Saint-Tropez, en selle sur Jade of the Bishop, une jument de 11 ans. La victoire est revenue à la combinaison britannique Scott Brash/Hello Jefferson.

Huit duos ont pris part au barrage dont deux belges. Niels Bruynseels et Deluxe de T&L, un hongre de 11 ans, ont commis une faute mais leur bon chrono (40.16) leur a permis de se classer à la cinquième place. Quatre combinaisons seulement ont réussi le sans-faute. Parmi eux, Devos qui a pris la quatrième place avec un chrono de 41.15, soit une seconde de plus que Brash sur Hello Jefferson, un hongre de 11 ans. (Belga)