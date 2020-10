Timothy Castagne dégoûté après la défaite en Angleterre: "On aurait dû venir ici comme un n°1 mondial" (vidéo)

L'Angleterre a réussi à renverser la Belgique pour remporter une victoire (2-1), dimanche à Wembley, pour la 3e journée de la Ligue des Nations, dans un match où chaque équipe a eu sa période.

Ce succès permet aux Anglais de prendre la tête du groupe A2 de la Ligue des Nations avec 7 points en 3 matches, contre 6 aux Belges, alors que l'Islande tentera d'ouvrir son compteur en soirée en recevant le Danemark (1 point).

A l'issue du match face aux Anglais, Timothy Castagne n'a pas caché sa déception à notre micro: "On est déçus car en première période on a eu des occasions. On prend un penalty léger, puis en deuxième mi-temps, on a encore pris un but trop facile. C’est dommage car on sait qu’on aurait pu faire beaucoup mieux. On devait plus dominer. On aurait dû venir comme numéro un mondial et jouer notre jeu. Il n’y a pas d’excuses. Face à l’Islande, ce ne sera pas facile."

