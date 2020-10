Yannick Carrasco: "Je pense qu’on mérite mieux que la défaite face aux Anglais" (vidéo)

L'Angleterre a réussi à renverser la Belgique pour remporter une victoire (2-1), dimanche à Wembley, pour la 3e journée de la Ligue des Nations, dans un match où chaque équipe a eu sa période.



Ce succès permet aux Anglais de prendre la tête du groupe A2 de la Ligue des Nations avec 7 points en 3 matches, contre 6 aux Belges.

"On est déçus. C’était un match compliqué", a confié Yannick Carrasco à notre micro. "Je pense qu’on mérite mieux que la défaite. On s’est créé des occasions claires. J’ai ratés deux opportunités. Je n’ai pas su les mettre dedans. Les Anglais ont été plus en réussite. Quand ils ont marqué le deuxième but, ils avaient l’avantage et c’est devenu plus compliqué. On pense déjà à la suite. Contre l’Islande, il faudra avoir la personnalité pour gérer le match et obtenir trois points. On va essayer de gagner."

