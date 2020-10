Nadal égale Federer avec 20 Grand Chelem: le champion suisse lui rend un vibrant hommage

"Bravo Rafa, tu le mérites": Roger Federer, rejoint par Rafael Nadal au nombre de tournois du Grand Chelem remportés dimanche, l'a félicité sur les réseaux sociaux, dans la foulée du treizième sacre de l'Espagnol à Roland-Garros.



"J'ai toujours eu le plus grand respect pour mon ami Rafa en tant que personne et en tant que champion. En étant mon plus grand rival depuis toutes ces années, je crois que nous nous sommes poussés l'un et l'autre à devenir de meilleurs joueurs", écrit Federer, à la tête d'une collection de vingt trophées du Grand Chelem, comme Nadal désormais.



"C'est un véritable honneur pour moi de le féliciter pour sa vingtième victoire en Grand Chelem. C'est en particulier extraordinaire qu'il ait désormais gagné treize fois Roland-Garros, c'est un des plus grands accomplissements du sport", poursuit le Suisse, qui a fêté ses 39 ans en août et est absent du circuit jusqu'en 2021 après une double opération au genou droit début 2020.



"J'espère que ce chiffre 20 est juste une étape dans notre parcours à tous les deux", ajoute encore Federer.