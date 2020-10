L'incroyable geste de la fédération néerlandaise pour aider ses clubs européens

Les dates et heures du coup d'envoi de dizaines de matchs de première division néerlandaise de football (Eredivisie) ont été modifiées en raison des obligations de quatre clubs néerlandais dans les compétitions européennes. Tous les clubs de football professionnel ont décidé conjointement de donner aux clubs européens le temps nécessaire à une bonne préparation s'ils le demandent.

La fédération néerlandaise (KNVB) a reçu une demande des quatre clubs actifs en Ligue des champions et en Europa League (Ajax, AZ, Feyenoord et PSV). Il a également été décidé cette saison que l'Ajax, Feyenoord, le PSV et AZ ne seront pas autorisés à jouer en première division en même temps. Jusqu'à présent, la règle ne s'appliquait qu'au Top 3 traditionnel (Ajax, Feyenoord et PSV)