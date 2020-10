Ligue 1: Antonetti effectue son retour à Metz

C'était écrit. Frédéric Antonetti est redevenu lundi entraîneur du FC Metz, conclusion logique d'un retour progressif, près de deux ans après s'être mis en retrait du poste.

"Vingt-trois mois après être reparti en Corse d'où il avait exercé les fonctions de manager général sportif du FC Metz, Frédéric Antonetti reprend dès ce mardi son poste d'entraîneur principal de l’équipe professionnelle", écrit le club dans un communiqué.

L'entraîneur de 59 ans, arrivé en 2018 sur le banc messin, l'avait quitté quelques mois plus tard pour rentrer au chevet de sa femme malade, décédée en juillet dernier.

Mais Antonetti, resté manager général du club pendant cette période, n'a jamais perdu de vue l'équipe, qu'il supervisait à distance.

Avec son ancien adjoint Vincent Hognon, qui l'a remplacé au pied levé à son départ, il décortiquait les matches de l'effectif lors de longues conversations au téléphone.

Et depuis l'été, Antonetti était de plus en plus présent sur les terrains à Metz, alimentant les spéculations sur son retour en pleine lumière.

C'est chose faite.

"Lorsque Frédéric a souhaité en décembre 2018 prendre du recul pour accompagner son épouse, nous avions convenu ensemble qu'il retrouverait sa place d'entraîneur de l’équipe lorsqu'il sentirait que c'est le bon moment (...) Aujourd'hui, il s'agit donc simplement de la suite naturelle de ce dispositif: Frédéric redevient l'entraîneur principal de notre équipe", déclare le président Bernard Serin dans le communiqué du club.

- Hognon s'en va -

Au grand dam de Vincent Hognon, qui a "fait le choix de ne pas reprendre sa place d'entraîneur adjoint" et quitte le club.

Hognon, qui a décroché le titre en Ligue 2 en 2019 et le maintien en L1 la saison dernière (15e, 34 pts en 28 matches), s'en va alors même que son équipe commençait à remonter la pente après un début de saison compliqué.

Après trois défaites consécutives en entame (contre Monaco, Lille et Paris), les Messins (15es) ont engrangé 7 points lors des trois derniers matches, avec deux victoires (contre Lorient et Reims), et un nul (à Marseille).

Pour son premier match dans l'élite sur le banc messin dimanche, Antonetti se déplacera à Angers, qui vient d'être giflé par le Paris SG (6-1) mais n'a jamais flanché contre les équipes plus modestes (Dijon, Reims, Brest).

Surtout, le Corse, fort de ses 20 saisons à écumer les bancs de touche (Bastia, Saint-Etienne, Nice, Rennes, Lille...), devra composer avec une équipe privée de son buteur Habib Diallo.

Capitaine et talisman offensif de Metz la saison dernière, avec 12 buts en 26 matches disputés, l'attaquant sénégalais a été vendu au rival strasbourgeois dans les dernières heures du mercato, rendant furieux les supporters. Même si Ibrahima Niane semble avoir repris le flambeau pour apporter de l'efficacité en attaque.

Et en cas de coup de mou, les joueurs pourront compter sur les fameuses harangues du coach pour repartir de l'avant.