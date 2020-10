Tour d'Italie - Almeida compte garder le maillot rose jusqu'à la 15e étape

(Belga) Le Portugais Joao Almeida, 22 ans, pense qu'il peut garder le maillot rose quelques jours de plus mais songe-t-il à la victoire finale? "Non, je n'y crois pas. Je n'ai jamais roulé aussi longtemps et il y a tellement de gars avec beaucoup d'expérience. Un mauvais jour et tout est fini", a répondu le coureur Deceuninck - Quick-Step lundi durant la journée de repos.

Almeida a le maillot rose depuis sept jour et l'étape vers l'Etna. "Je ne m'attendais pas à porter ce maillot pendant si longtemps. Un jour en rose, c'était déjà un rêve. Je rêve encore, mais c'est la réalité depuis sept jours. Je suis très reconnaissant envers mes coéquipiers. Ils font tout pour moi. Je dois seulement m'assurer d'être là à la fin. Au Portugal, tout le monde devient fou, ils portent tous des choses roses. C'est agréable à voir", a déclaré le jeune grimpeur, qui a remporté Liège-Bastogne-Liège espoirs il y a deux ans. Almeida a profité du jour de repos pour récupérer, comme prévu. "Je suis surtout couché sur mon lit. J'écoute de la musique et je me détends. Je pense que je peux encore tenir le maillot rose jusqu'à la quinzième étape, à Piancavallo". Au classement, le Portugais a 30 secondes d'avance sur le Néerlandais Wilco Kelderman (Sunweb).