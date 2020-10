Un ancien joueur du FC Barcelone change de prénom en hommage à Sangoku (Dragon Ball)

L'attaquant espagnol Joan Roman (27 ans) a récemment décidé de changer de prénom pour s'appeler Goku. En référence au personnage fictif du manga japonais Dragon Ball.

Un curieux hommage.

L'attaquant espagnol Joan Roman (27 ans) a récemment décidé de changer de prénom pour s'appeler Goku. En référence au personnage fictif du manga japonais Dragon Ball. Oui, oui.

L'ancien joueur du FC Barcelone, passé par les jeunes de Manchester City et aujourd'hui actif en D2 polonaise, s'est expliqué dans l'émission espagnole "Migrantes del Balon": "Mon changement de nom va beaucoup plus loin qu'un hommage. C'est une façon de recommencer, de choisir mon propre chemin. J'ai choisi Goku parce qu'il représente de nombreuses valeurs avec lesquelles je me sens identifié".

Il est ensuite allé plus loin sur les réseaux sociaux: "Je suis reconnaissant envers Joan pour tout ce que j'ai vécu. Le positif et les enseignements qu'il m'a laissés. Mais maintenant, je suis Goku. J'ai choisi ce nom parce que je me sens identifié avec les valeurs qu'il représente pour moi: persévérance, empathie, grandir face aux obstacles, lumière et positivité. Je ne demande que le respect car beaucoup de gens me le montrent déjà. Toujours en mouvement, toujours en avant. Beaucoup d'amour pour tout le monde", a-t-il écrit sur Instagram.

On a hâte de voir sa transformation en Super Saiyen.