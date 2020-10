Arsenal: l'incroyable prime touchée par Mesut Özil... sans jouer!

Alors qu'il n'a plus joué avec Arsenal depuis mars dernier, Mesut Özil va toucher, selon le site britannique The Athletic, une prime de fidélité d'environ 9 millions d'euros.

Une prime sans jouer.

Mesut Özil va toucher, selon le site britannique The Athletic, une prime de fidélité d'environ 9 millions d'euros.

Le milieu de terrain allemand, lié à Arsenal jusqu'en 2021, avait négocié lors de sa prolongation de contrat en 2018 pareille prime qui prendrait effet après l'été 2020.

On comprend mieux pourquoi le champion du monde 2014 a refusé de partir cet été à Al-Nassr, en Arabie Saoudite.

Le pire dans l'histoire, c'est que suite à ses soucis physiques et à son irrégularité dans son jeu, il n'a pas été qualifié pour la Premier League et l'Europa League par l'entraîneur Mikel Arteta. Il n'a d'ailleurs plus enfilé le maillot rouge et blanc depuis le 7 mars dernier.

Özil (32 ans dans 2 jours) continue donc de coûter cher aux Gunners puisqu'il est déjà le joueur ayant le salaire le plus élevé du noyau professionnel: 20 millions d'euros annuels.

C'est ce qui s'appelle un contrat bien négocié.