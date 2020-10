Tour d'Espagne - Pas de public sur les cols ni de caravane publicitaire

(Belga) L'organisateur du Tour d'Espagne, qui débute mardi prochain à Irun, a annoncé mardi que les spectateurs seront interdits dans la montée finale des grands cols comme le Tourmalet et l'Alto de l'Angliru. Les routes seront fermées au public. Les mesures anti-coronavirus ont également entraîné l'abandon de la caravane publicitaire.

Les mesures ont été prises après consultation des autorités sanitaires de toutes les régions concernées. "Nous regrettons que la situation en Espagne ne nous permette pas d'admettre des spectateurs dans de nombreux endroits. La course se poursuivra sans les activités commerciales habituelles, telles que la caravane publicitaire et le village Vuelta, afin d'éviter la formation inutile de groupes", rapporte l'organisation. Tout comme pour le Tour de France, les équipes seront protégées autant que possible des spectateurs. La Vuelta encourage les fans à regarder la course à la télévision. La Vuelta était censée démarrer en août à Utrecht, aux Pays-Bas. Après le report dû à la crise sanitaire, l'idée a été abandonnée. (Belga)