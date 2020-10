Ligue des nations: l'Espagne chute en Ukraine (1-0)

L''Espagne s'est inclinée en Ukraine 1-0 mardi à Kiev en Ligue des nations, mais a conservé la tête du groupe 4 devant l'Allemagne, accrochée à domicile par la Suisse (3-3).

Face à une défense bien organisée et un très bon gardien, Georgiy Buschan, la Roja n'a pas su trouver la faille malgré de nombreuses tentatives et a même encaissé un but de Viktor Tsygankov (76e) sur un contre.