Les Diablotins gaspillent leurs chances de terminer premiers de leur groupe pour l'Euro Espoir... en perdant en Moldavie!

La Belgique semblait avoir tout en main pour se rapprocher de l'Euro de football espoirs. Mais mardi, les Diablotins se sont inclinés 1-0 à Tiraspol devant la Moldavie lors de la 7e journée des qualifications et ont perdu la tête du groupe 9 puisque l'Allemagne s'est imposée contre la Bosnie-Herzégovine dans la foulée. Avec 13 points, les Diablotins sont dépassés par l'Allemagne (15 points).

La Belgique restait pourtant sur quatre succès de rang, dont celui contre le Pays de Galles (5-0) la semaine dernière. C'est en plus avec Zinho Vanheusden, Alexis Saelemaekers et Sebastiaan Bornauw, qui ont fait leur début avec les Diables Rouges jeudi dernier contre la Côte d'Ivoire en amical, que les Diablotins débutaient le match en Moldavie.

Pourtant dominatrice, la Belgique a encaissé à la 38e minute sur un goal moldave signé Furtuna. Vanheusden et Saelemaekers ont cédé leur place après la mi-temps. La deuxième période s'est résumée à voir la phalange de Jacky Mathijssen tenter de trouver la faille dans la défense adverse jusqu'à la 87e minute, moment où Sambi Lokonga a provoqué un penalty. Mais il était écrit que les Belges n'y arriveraient pas à Tiraspol car Loïs Openda, lui aussi monté à la mi-temps pour Antoine Colassin, a vu son envoi, trop mou, repoussé par le gardien adverse (88e).

"Une dure leçon"

"C'est une dure leçon mais j'espère qu'elle sera efficace pour le futur", a lancé l'entraîneur des espoirs, qui voudra voir une réaction de son groupe. ""Je ne pense pas qu'il s'agit d'une question de mentalité. On a tout fait pour éviter ce sentiment de suffisance. Nous ne pouvons pas être satisfaits de notre première mi-temps. Le jeu était trop lent et imprécis. Nous avons donné confiance à notre adversaire avec ce but évitable encaissé sur phase arrêtée. Nous avons réagi mais nous n'avons pas pu réaliser ce qui était nécessaire: concrétiser. C'est vrai que nous sommes tous déçus. Mais cela fait partie du football. Nous allons devoir analyser le pourquoi et le comment de cette défaite et réagir dans un mois. On avait peut-être trop en tête qu'un déplacement (en Bosnie-Herzégovine le 17 novembre, ndlr) plus facile pouvait nous attendre dans un mois. Il sera désormais très dur. Nous avons loupé la voie facile, il va falloir réussir par la plus compliquée."

Les Diablotins termineront la phase de groupe le 17 novembre par un déplacement en Bosnie-Herzégovine.

Les neuf vainqueurs de groupe et les cinq meilleurs deuxièmes seront qualifiés pour la phase de groupes de l'Euro, qui se disputera du 24 au 31 mars 2021 en Hongrie et Slovénie.

Le tour final à élimination directe se déroulera dans un second temps, du 31 mai au 6 juin 2021.