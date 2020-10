Plus d'un milliard d'euros: Manchester City a l'effectif le plus cher d'Europe

D'après une étude de l'Observatoire du football CIES, Manchester City est le club ayant l'effectif le plus cher d'Europe sur base de toutes les indemnités de transferts. Malgré une baisse de ses dépenses par rapport à l'an passé, le PSG est deuxième, juste devant Manchester United.

L'Observatoire du football CIES a publié une étude sur les effectifs européens les plus chers basée sur les dépenses en indemnités de transfert de ces clubs. Comme en 2019, Manchester City est en tête de liste avec 1,036 milliards d'euros (bonus inclus). Le Paris Saint-Germain et Manchester United complètent le podium.

Si les montants enregistrés pour Manchester City (+ 22 M€) et Manchester United (+ €93 M€) sont supérieurs à ceux mesurés en septembre 2019, celui du PSG a diminué (- 25 M€). Ce résultat indique une plus grande prudence de la part des dirigeants parisiens et reflète la puissance financière de la Premier League anglaise, une compétition qui génère bien plus de recettes que la Ligue 1 française.

À part le PSG, seulement quatre autres équipes non-anglaises sont aux 12 premières places: FC Barcelone (4e, 826 M€), Real Madrid (6e, 708 M€), Juventus (8e, 594 M€) et Atlético Madrid (11e, 483 M€). Les champions d'Europe du Bayern Munich ne sont que 15e (408 M€). Alors qu'aucun club de Premier League n'a dépensé moins de 100 millions en indemnités de transfert pour réunir son effectif actuel, seuls sept clubs de Ligue 1 sont dans ce cas de figure (PSG, Monaco, OM, OL, LOSC, Rennes et Nice).