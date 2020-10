L1: face à l'impasse Mediapro, Aulas se projette vers les géants du net

Jean-Michel Aulas veut repenser la diffusion de la Ligue 1: face à "l'inquiétude" autour de la solvabilité du diffuseur Mediapro, le président de Lyon a appelé mercredi le football français à "innover", citant en exemple les géants des contenus en ligne, comme Netflix ou Spotify.

Mediapro, détenteur de la majeure partie des droits de diffusion TV de la Ligue 1 et de la Ligue 2, s'est engagé dans un bras de fer avec les instances du foot français en réclamant de renégocier à la baisse son contrat record, de plus de 800 M EUR par saison. La Ligue professionnelle (LFP) lui a refusé un délai de paiement.

Le groupe sino-espagnol dirigé par Jaume Roures n'a pas honoré le 5 octobre une échéance estimée à 172 M EUR selon L'Equipe, plongeant dans l'inquiétude les clubs professionnels, dont les droits TV sont la première source de revenus (36% pour la L1 en 2018-19 selon la DNCG, gendarme financier du foot français).

Et les doutes affleurent de plus en plus sur la viabilité du projet de Mediapro, qui a lancé à la hâte la chaîne Téléfoot pour diffuser le Championnat, mais souhaitait selon plusieurs experts revendre les droits pour faire un bénéfice, ce que le groupe dément.

"Ne pas être inquiet serait commettre une erreur, une faute professionnelle", a déclaré M. Aulas en marge d'une conférence de presse sur l'accès à l'emploi, disant craindre pour les finances de certains clubs français qui ont "anticipé l'avenir en essayant (...) de consommer ou d'utiliser cet investissement trop tôt".

- Electrochoc -

"Il y a eu dans le passé un certain nombre d'excès en matière de développement sur le recrutement, les transferts ou encore des clubs qui ont peut-être vécu un peu au-dessus de leur niveau de vie potentiel et récurrent", a analysé le Lyonnais.

Une poursuite du bras de fer pourrait donc poser de graves problèmes de trésorerie aux clubs, et une révision à la baisse des droits TV les mettrait en difficulté, notamment pour payer leurs joueurs.

Selon L'Equipe, un Conseil d'administration de la LFP est prévu jeudi matin (10h30) pour évoquer un possible prêt d'urgence susceptible de couvrir les versements de droits TV prévus.

Pour Aulas, cet électrochoc doit pousser le football français à se tourner vers de nouveaux types de diffuseurs à l'image des géants des contenus en ligne comme Netflix et les "GAFA" (Google, Apple, Facebook, Amazon).

"Le monde change. La disruption digitale est immense et aujourd'hui, que ce soient les +GAFA+ ou d'autres opérateurs qui apparaissent dans le cinéma ou la musique, peuvent nécessairement apporter un certain nombre de solutions", a estimé Jean-Michel Aulas.

- "Il faut une seule porte d'entrée" -

"Quand on regarde Netflix ou Spotify, on voit qu'il y a effectivement d'autres manières d'appréhender et de se tourner vers la masse (...) Peut-être qu'il y a matière, avec cette difficulté sur Mediapro, à réfléchir à un avenir, pour le football français sur les droits TV, qui soit plus en relation avec l'attente des supporters", a jugé le président lyonnais, qui imagine un portail en ligne unique comme voie d'accès aux matchs, aujourd'hui éclatés entre différents diffuseurs, sur différentes plateformes.

"Il faut une seule porte d'entrée car la simplicité est souvent en matière digitale l'une des clés du succès et de la diffusion. Et, en termes de +pricing+ (politique de prix, NDLR), apporter des choses", a-t-il ajouté, allusion au possible achat de matches à l'unité.

Netflix ou Spotify proposent un catalogue en ligne de séries, films et chansons à la carte, tandis que le modèle économique des chaînes sportives françaises (Téléfoot, Canal+, BeIn Sports, RMC Sport) se base plutôt sur des abonnements pour voir les matches en direct.

Le géant Amazon a commencé à faire des incursions dans le marché des droits TV, en acquérant notamment des droits de matches de la Premier League anglaise et de la NFL (football américain) nord-américaine.