Bleus: sans Kanté ni Pogba contre la Croatie, Martial titulaire

Anthony Martial a été titularisé en attaque à la place d'Olivier Giroud pour le match des Bleus à Zagreb mercredi (20h45) en Ligue des nations contre la Croatie du Ballon d'Or 2018 Luka Modric.

Le milieu de Chelsea N'Golo Kanté est absent de la feuille de match, tandis que Paul Pogba est remplaçant, selon la composition officielle.

L'avant-centre de Manchester United Anthony Martial est titulaire, soutenu par le meneur de jeu Antoine Griezmann, dont c'est le 40e match consécutif en équipe de France (pour 36 titularisations). La série lancée en août 2017 par le joueur du FC Barcelone est la deuxième plus longue de l'après-guerre derrière celle du défenseur Patrick Vieira avec 44 matches entre 1999 et 2002.

L'attaquant du Paris SG Kylian Mbappé complète le triangle offensif à deux jours d'un déplacement en club à Nîmes en championnat.

En l'absence de Kanté et Pogba, le sélectionneur Didier Deschamps a aligné au milieu Steven Nzonzi, Adrien Rabiot et Corentin Tolisso, trois jours après le match nul 0-0 contre le Portugal dimanche au Stade de France.

Devant le capitaine et gardien Hugo Lloris, la défense est menée par Raphaël Varane et Clément Lenglet en défense centrale, appuyés par Lucas Digne et Ferland Mendy sur les côtés, ce dernier étant positionné côté droit à la place de Benjamin Pavard, qui avait joué les deux derniers matches en entier.

Les vice-champions du monde croates, battus à l'aller 4-2 à Saint-Denis en septembre, alignent une équipe sans surprise autour de la star du Real Madrid Luka Modric, avec notamment Dejan Lovren en défense et Ivan Perisic en attaque.

Après trois journées, la France compte sept points dans son groupe de Ligue des nations comme le Portugal, leader à la différence de buts. La Croatie est troisième après avoir débloqué son compteur dimanche contre la Suède (2-1), lanterne rouge avec zéro point.

Croatie:

Livakovic - Uremovic, Lovren, Vida, Barisic - Badelj, Modric (cap.) - Pasalic, Vlasic, Perisic - Petkovic

Sélectionneur: Zlatko Dalic.

France:

Lloris (cap.) - Mendy, Varane, Lenglet, Digne - Tolisso, Nzonzi, Rabiot - Mbappé, Griezmann, Martial

Sélectionneur: Didier Deschamps.

Arbitre: Björn Kuipers (NED).