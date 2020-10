Axel Witsel "content" de la victoire contre l'Islande: "C'est top de reprendre la première place"

Voici la réaction d'Axel Witsel après la victoire de la Belgique contre l'Islande (1-2) mercredi lors de son quatrième match de la Ligue des Nations.

La Belgique s'est imposée (1-2; résumé) en Islande pour son quatrième match du groupe 2 de la Ligue A en Ligue des Nations, mercredi, au Laugardalsvöllur de Reykjavik. Romelu Lukaku a inscrit les deux buts belges (9e et 38e sur penalty). Birkir Saevarsson avait provisoirement égalisé (17e). Les Diables Rouges (9 points) reprennent la tête du groupe grâce à la défaite 0-1 de l'Angleterre (7) face au Danemark (7).

"C'est top de reprendre la première place", a confié Axel Witsel au micro de la RTBF à l'issue de la rencontre face à l'Islande. "C'était pas un match facile. Le terrain n'était pas top non plus. Mais au final, on a eu une bonne réaction, celle qu'on devait avoir (après la défaite en Angleterre, ndlr). J'ai vu un bon état d'esprit aussi. Les Islandais étaient quand même assez costauds et bien en bloc. C'est vrai qu'on n'a pas autant marqué que dans les autres matches, mais je pense qu'on est content. Oui, ce n'est pas un match qui va entrer dans l'histoire mais justement, ce sont ces matchs là qui sont les plus dur à jouer. Au final, il n'y a que les trois points qui comptent, et c'est ce qu'on a fait aujourd'hui. On est tous contents".

La Belgique avait bien commencé, avec un but de Lukaku, avant de subir l'égalisation islandaise. "C'est une question de coulissement à la base de l'action", a expliqué le médian de Dortmund. "Il met le ballon entre Jason (Denayer) et Yannick (Carrasco). On ne peut pas se permettre de prendre des buts pareils. Cela peut arriver. Ce qui est important, c'est la réaction tout de suite après. Par exemple en Angleterre, on était peut-être un peu la tête basse, on avait pris un coup, tandis qu'ici on a continué à jouer, on est resté calme, on a marqué ce deuxième but. C'est clair qu'on aurait aimé marqué plus de buts. Mais au final ce n'est pas simple de jouer ces matchs. On a pris les trois points, on est premiers du groupe et rendez-vous contre l'Angleterre au mois de novembre".

