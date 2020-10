Roberto Martinez pointe "la réaction parfaite" après la défaite en Angleterre: "Ce n'est pas vraiment facile de venir en Islande"

Voici la réaction de Roberto Martinez après la victoire de la Belgique contre l'Islande (1-2) mercredi lors de son quatrième match de la Ligue des Nations.

La Belgique s'est imposée (1-2; résumé) en Islande pour son quatrième match du groupe 2 de la Ligue A en Ligue des Nations, mercredi, au Laugardalsvöllur de Reykjavik. Romelu Lukaku a inscrit les deux buts belges (9e et 38e sur penalty). Birkir Saevarsson avait provisoirement égalisé (17e). Les Diables Rouges (9 points) reprennent la tête du groupe grâce à la défaite 0-1 de l'Angleterre (7) face au Danemark (7).

"Ce n'est pas vraiment facile de venir en Islande", a expliqué Roberto Martinez au micro de la RTBF à l'issue de la rencontre face à l'Islande. "La pelouse n'était pas vraiment bonne. Je ne cherche pas d'excuse non plus. L'intensité et la concentration étaient là, c'était une solide performance et la réaction parfaite après la défaite en Angleterre".

Concernant Romelu Lukaku, auteur des deux buts belges avec le brassard de capitaine. "Il a fait un match assez incroyable dans tous les secteurs de jeu, il a été très bon entre les lignes. Son leadership aussi, le brassard de capitaine lui a donné une autre dimension et je suis très fier de ce qu'il a fait".

