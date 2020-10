Thibaut Courtois donne d'excellentes nouvelles d'Eden Hazard: "Il va bientôt exploser"

Le portier des Diables Rouges et du Real Madrid est affirmatif: Eden Hazard va finir par réussir son pari en Espagne. Convaincu, Courtois l'a encore répété à la presse espagnole.

Thibaut Courtois, qui est rentré à Madrid pendant la trêve internationale, loupant ainsi les trois derniers matchs de la sélection, va beaucoup mieux. Interrogé par le journal AS, il a donné des nouvelles de sa petite blessure, admettant qu'il aurait pu éventuellement jouer un des matchs.

"Après le match contre Levante, j’ai ressenti quelque chose dans le psoas. Nous y avons jeté un œil et ce n’était pas si grave. Si ça avait été un match très important pour l’équipe nationale, j’aurais pu jouer, mais il valait mieux se reposer, car une très longue saison et des semaines avec de nombreux matchs arrivent. Parfois, il est utile de penser au corps. Aujourd’hui, je suis retourné à l’entraînement avec l’équipe", a expliqué le portier, qui devrait bien être de la partie ce weekend contre Cadix.

Il en a aussi profité pour donner des nouvelles d'Eden Hazard, en convalescence en raison d'une blessure musculaire. Selon le gardien belge, il ne faut pas encore enterrer son ami. "Eden est le premier à vouloir le prouver. Je le vois très bien et j’espère qu’il pourra le montrer bientôt", explique Courtois, affirmant que le Hazard de Chelsea était toujours bien présent. "Avant sa blessure en novembre de l’année dernière, il avait très bien joué deux ou trois matchs et avait eu un peu de malchance. En sortir n’a pas été facile, mais je le vois très bien s’entraîner et je suis sûr de dans peu de temps il va exploser et apporter énormément à l’équipe", poursuit-il.

Des propos confirmés aussi par Asensio, qui parlait récemment d'un Hazard "très motivé". Reste à retrouver du rythme pour pouvoir briller sur les pelouses espagnoles.