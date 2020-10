Rugby: entre les Exeter Chiefs et leurs critiques, la hache de guerre n'est pas enterrée

Entre les Exeter Chiefs, rivaux du Racing 92 samedi en finale de la Coupe d'Europe de rugby, et ceux qui les accusent de manquer de respect aux peuples amérindiens, la hache de guerre n'est pas enterrée.

Objet de la polémique: l'utilisation par le club vice-champion d'Angleterre de symboles amérindiens, jugée inappropriée par un groupe d'opposants baptisé "Exeter Chiefs for change". Au moyen d'une pétition signée par 3.500 personnes, ces supporters déclarés ont exigé que le club renonce à toute référence aux peuples autochtones d'Amérique du nord.

Le sujet, brûlant aux États-Unis où l'équipe de football américain de Washington, les anciens "Redskins" (Peaux-Rouges), a abandonné son nom controversé, avait gagné le Devon, dans l'ouest de l'Angleterre, en plein mouvement Black Lives Matter.

- La mascotte sacrifiée -

Exeter a accepté de sacrifier l'un des objets du litige, sa mascotte, "Big Chief": un joueur de rugby arborant une ample coiffe de plumes et agitant un tomahawk à la "lame" rudimentaire en pierre, mais a jugé qu'il s'agissait "de la seule chose pouvant être jugée comme manquant de respect".

Les dirigeants ont assuré avoir recueilli des avis de tous bords: sponsors et partenaires-clés, mais aussi supporters, membres de la communauté du rugby et même "certaines parties de la communauté amérindienne", avant la décision prise cet été.

"Le nom des Chiefs remonte au début des années 1900 et est très familier des gens du Devon", a aussi argumenté le club, même s'il ne s'agissait pas, à l'origine, d'une allusion quelconque aux indigènes amérindiens.

"The Chiefs" était bien le surnom donné à l'équipe de rugby à XV d'Exeter, mais ce n'est qu'en 1999, quatre ans après le passage au professionnalisme que le logo présentant un chef indien, la mascotte et tout un arsenal marketing digne des franchises de sport US a été développé par le club.

L'abandon de la mascotte n'a pas pleinement satisfait les opposants. "Il est extrêmement décevant que les Exeter Chiefs aient rejeté la possibilité d'être un club inclusif. Les peuples indigènes ont clairement affirmé à de nombreuses reprises qu'utiliser ainsi leur imagerie était insultant, nocif et inacceptable", a réagi le groupe "Exeter Chiefs for change" dans un communiqué.

- Exeter persiste et signe -

"Le refus d'Exeter d'écouter ces demandes est de l'entêtement et un bras d'honneur non seulement à eux mais à toutes les minorités", avait-il poursuivi.

Le club a persisté et signé au début du mois en révélant ses tenues pour la saison à venir. Le troisième maillot reprend - en bleu, sur un fond de teinte jaune -, deux profils de chefs indiens avec leurs coiffes face à face, qui figuraient déjà sur le maillot violet de cette saison.

"Nous trouvons étonnant qu'une mascotte en 3D ait été considérée comme insultante mais qu'une représentation en 2D sur le logo soit OK", a souligné Laura Burrows, qui s'exprimait dans le Telegraph pour le groupe Exeter Chiefs for Change.

Afin de conserver le nom de Chiefs, le groupe a proposé que le personnage représenté sur le logo soit un chef de guerre romain ou celte, plus en phase avec l'histoire de la ville.

"Ce que nous aimerions, ce n'est pas un changement immédiat, mais un engagement pour un changement à venir. La saison 2021/2022, où le club fêtera ses 150 ans serait vraiment une excellente occasion", avait suggéré Mme Burrows.

Reste à savoir si la direction du club est prête à fumer le calumet de la paix.