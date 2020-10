Un coup de GÉNIE raté de peu: Eden Hazard aurait pu jouer avec Lionel Messi

Lionel Messi et Eden Hazard ont failli être coéquipiers. C'est ce que révèle un journal italien, qui explique que la star du Barça a failli rejoindre Chelsea il y a six ans.

Lionel Messi au Barça, c'est loin d'être une aventure sans histoires. Que du contraire. Tout le monde se souvient que l'Argentin avait l'intention de quitter le navire cet été, mais il n'a finalement pas obtenu ce qu'il voulait. Ce que l'on sait moins, c'est qu'il y a six ans déjà, Messi était tout proche d'une nouvelle aventure.

C'est le journaliste Gianluca Di Marzio, réputé pour ses connaissances du mercato, qui l'a révélé dans son livre. Tout a commencé avec les accusations d'évasion fiscale, qui ont pesé très tôt sur les épaules de Messi et de sa famille, en 2014. Le gouvernement espagnol réclamait des sommes colossales, ce qui a dégoûté Messi, désireux de quitter le pays.

Il avait alors été convaincu par un certain José Mourinho, coach de Chelsea. Le Portugais devait compter sur l'Argentin, qu'il allait sans doute associer à un certain Eden Hazard. Le deal était énorme, avec un salaire de presque 55 millions d'euros par an et un montant de transfert de 250 millions d'euros, le montant de sa clause libératoire de l'époque.

Mais ce sont des discussions avec son père et Deco, un équipier de l'époque, qui l'ont convaincu de poursuivre en Catalogne. De quoi nourrir quelques regrets à Londres !