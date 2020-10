XV de France: accord Fédération-Ligue et fin du conflit sur les tests d'automne

Le bras de fer est terminé. Après de longues négociations, la Fédération française de rugby et la Ligue ont trouvé un terrain d'entente jeudi sur la mise à disposition des internationaux pour le XV de France cet automne.

Les six matches de l'équipe de France, dont le premier, amical, est prévu le 24 octobre contre le pays de Galles au Stade de France, sont maintenus mais chaque joueur ne pourra pas être inscrit sur plus de trois feuilles de match, celles-ci comportant 23 éléments.

Parmi les autres points cruciaux de l'accord, la sélection nationale disposera en outre de 31 joueurs maximum, et non pas de 42 comme le souhaitait le sélectionneur Fabien Galthié et les autres membres de l'encadrement.

C'est la fin d'un conflit qui s'était durci ces dernières semaines entre, d'un côté, la LNR, qui chapeaute les championnats professionnels, les clubs, employeurs des joueurs, et de l'autre, la FFR, responsable du XV de France.

Les deux parties s'étaient donné rendez-vous pour une ultime réunion afin de régler leur différend au sujet de la mise à disposition des internationaux pendant la fenêtre automnale élargie par World Rugby en raison de la pandémie de coronavirus.

Six matches de l'équipe de France sont programmés du 24 octobre au week-end des 5-6 décembre, alors que les Bleus en disputent trois habituellement durant cette période.

La LNR et les clubs étaient prêts à aller jusqu'à cinq matches, pas plus, pendant que le championnat se poursuivra en parallèle. La FFR, elle, tenait à disposer des internationaux pour les six rencontres, ce qui avait fait naître un conflit entre les deux instances du rugby français.

Après des tensions, une action administrative engagée par la Ligue, les parties se sont mis d'accord en rabaissant la durée de mise à disposition des internationaux. La FFR avait fait une première concession, en proposant cinq feuilles de match maximum, mais la LNR et les clubs y avaient opposé un refus.

La Fédération a donc accepté d'aller plus loin au lendemain de deux réunions lors desquelles les négociations avaient avancé.

Mercredi, la Ligue et les clubs avaient formulé une proposition à la FFR: elle consistait à fournir au XV de France deux groupes distincts de 31 joueurs qui joueraient chacun trois matches maximum. L'accord obtenu s'en rapproche.

- Direction Marcoussis -

Avant chaque match, 31 joueurs seront ainsi retenus par la FFR à compter du dimanche soir ou du lundi, si le joueur joue avec son club le dimanche. L'encadrement devra libérer trois joueurs le mercredi soir ou le jeudi, afin qu'ils puissent jouer en club le week-end suivant.

L'accord a été validé par l'encadrement du XV de France et les clubs les plus pourvoyeurs d'internationaux. Etant donné qu'une convention lie depuis 2018 entre FFR et LNR sur la libération des internationaux, il s'agit formellement d'un avenant qui doit maintenant être signé par les comités directeurs des deux parties.

Vendredi, le Conseil d'État, saisi par la Ligue, avait renvoyé les deux instances dos à dos, estimant qu'une modification du nombre de rencontres du XV de France ne pouvait se faire sans l'accord commun des deux parties mais aussi, et surtout, seulement après modification d'une convention qui les lie.

Les Bleus sont censés se retrouver à Marcoussis (Essonne) à partir de lundi pour préparer la rencontre contre les Gallois.

Le XV de France doit ensuite disputer son dernier match reporté du Tournoi des six nations face à l'Irlande (31 octobre), compétition qu'elle a encore une petite chance de remporter. Puis se lancer dans la Coupe d'automne des nations, compétition créée pour l'occasion avec les Fidji (15 novembre), l'Ecosse (22) et l'Italie (28) au programme, avant un dernier match de classement (5 ou 6 décembre).

Reste à savoir quel(s) groupe(s) Fabien Galthié alignera pour ces rencontres.