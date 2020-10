Le coronavirus ravage le peloton féminin: trois équipes déclarent forfait pour le Tour des Flandres

Après Chevalmeire et l'équipe suisse Equipe Paule Ka, Astana est la troisième équipe à déclarer forfait pour la course féminine du Tour des Flandres à cause de cas positifs au coronavirus.



L'Ukrainienne Olga Shekel et la Cubaine Arlenis Sierra étaient les deux coureuses qui devaient prendre le départ pour l'équipe kazakhe. Plus tôt dans la semaine, l'équipe belge Chevalmeire avait dû déclarer forfait à cause de trois cas positifs. L'équipe suisse Equipe Paule Ka a également dû déclarer forfait pour les mêmes raisons. Cela signifie que la Britannique Elizabeth Banks, lauréate d'une étape au Giro Rosa, ne prendra pas le départ du Ronde dimanche.

L'année dernière, l'Italienne Marta Bastianelli s'était imposée à Audenaerde devant la Néerlandaise Annemiek van Vleuten et la Danoise Cecilie Uttrup Ludwig.