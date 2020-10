Thibaut Courtois ne le cache pas: il RÊVE de poursuivre son aventure au Real Madrid

Sous contrat au Real Madrid jusqu'en 2024, Thibaut Courtois se met à rêver d'une carrière extraordinaire au Real Madrid. Il ne s'est pas caché dans la presse espagnole, avouant espérer pouvoir terminer sa carrière dans le club espagnol.

Arrivé après la Coupe du Monde 2018, Thibaut Courtois n'a pas tout de suite convaincu les observateurs au Real Madrid. Sa première saison fut compliquée, mais depuis quelques mois, la donne a changé et le Diable Rouge a retrouvé sa splendeur.

A tel point qu'il se met aujourd'hui à espérer une prolongation. Et pas qu'une seule. "Ce serait bien de pouvoir finir ma carrière ici, au Real Madrid", a admis Thibaut Courtois à la Cadena Ser. "Pour ça, il faut être bon au quotidien, bien jouer et continuer à gagner. On verra cela plus tard, mais évidemment, j'aimerais rester ici encore de longues années".

Il a ensuite déclaré sa flamme à Madrid, ville qu'il a découvert lors de son passage à l'Atlético Madrid. Il y a construit une vie de famille. "Madrid est pour moi une ville fantastique. J'adore vivre ici. Cela m'a manqué quand j’étais à Londres.C'est sûr à 90% que je serai ici toute ma vie", a admis Courtois, visiblement très ému par cette interview.

Reste à savoir ce qu'en pensera la direction du Real Madrid, qui tient dans ses rangs un gardien de très haut vol !