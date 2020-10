Pour célébrer son couple, ce Diable Rouge dévoile une photo de lui MÉCONNAISSABLE sur les réseaux sociaux (photos)

Dries Mertens a bien changé. Le Diable Rouge a dévoilé une photo de lui lors de sa rencontre avec Kat Kerkhofs, qui est encore son épouse aujourd'hui. Une rencontre qui date de 2004, quelques mois avant son passage professionnel à Alost. S'en est suivi une carrière absolument remarquable.

Sur ce cliché, on découvre un jeune homme comme on n'osait plus l'imaginer au vu des clichés récents. En parallèle, une photo du coupe aujourd'hui, 16 ans après le début de leur relation. Méconnaissable, Dries Mertens !