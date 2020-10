L1: Neymar absent à Nîmes, contrairement à Mbappé

L'attaquant brésilien du Paris SG Neymar, revenu d'un long déplacement avec sa sélection, n'apparaît pas dans le groupe des 21 Parisiens retenus pour affronter Nîmes vendredi (21h00) en Ligue 1, à l'inverse des internationaux français Kylian Mbappé et Presnel Kimpembe.

Avec les Bleus, Mbappé a joué en Croatie (2-1) mercredi l'intégralité de la rencontre, avec le but vainqueur à la clé. Kimpembe est resté sur le banc des remplaçants. Neymar doit, lui, digérer le décalage horaire et le long déplacement après son triplé en équipe du Brésil inscrit contre le Pérou (4-2), dans la nuit de mardi à mercredi.

Au-delà du championnat, l'échéance majeure à venir pour le PSG est la reprise de la Ligue des champions, dès mardi avec la réception de Manchester United en phase de groupes.

A Nîmes, le PSG sera privé de Marquinhos, Thilo Kehrer, Mauro Icardi, Marco Verratti et Julian Draxler sur blessures, d'Angel Di Maria (suspendu) et de la recrue Danilo Pereira, cas contact de Cristiano Ronaldo en sélection portugaise et contraint de s'isoler.

Testé négatif jeudi après avoir été contaminé au Covid-19, Ander Herrera figure dans le groupe comme Colin Dagba, cas contact de Maxence Caqueret avec l'équipe de France espoirs.

Le jeune Italien Moise Kean, prêté par Everton sans option d'achat, et le Brésilien Rafinha, cédé par Barcelone, sont également du voyage et pourraient faire leurs débuts sous le maillot parisien.