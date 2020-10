Condamné pour viol, Robinho quitte son club Santos 6 jours après avoir signé son contrat

Le club brésilien de Santos et l'ex-international Robson de Souza "Robinho", condamné en première instance pour un viol collectif commis en 2013 alors qu'il jouait pour l'AC Milan, ont rompu leur accord. Le club de Sao Paulo l'a annoncé vendredi soir.



Grand espoir déchu du foot brésilien, Robinho avait signé à 36 ans un contrat de cinq mois avec Santos, son club formateur. En 2017, l'attaquant a été condamné par contumace à neuf ans de prison par un tribunal italien pour des faits de viol en réunion remontant à 2013, du temps où il évoluait à l'AC Milan. Il a interjeté appel, clamant son innocence. "D'un commun accord", Santos et Robinho "ont décidé de suspendre la validité du contrat signé le 10 octobre afin que le joueur puisse se concentrer exclusivement sur sa défense dans le processus en cours en Italie", a annoncé le club de Sao Paulo sur Twitter. "Avec beaucoup de tristesse dans mon coeur, je vous annonce que j'ai pris la décision avec le président de suspendre mon contrat en ce moment troublé de ma vie. Mon objectif a toujours été d'aider le club de Santos", a déclaré le joueur dans une vidéo.

L'annonce de son embauche avait été sévèrement critiquée dans la presse et par les mouvements féministes. La pression autour du retour du joueur au Brésil s'est accrue tout au long de la semaine. Vendredi, de nombreux sponsors de Santos ont menacé de rompre ou de ne pas renouveler leur contrat de sponsoring si Robinho restait au club. Robinho avait commencé sa carrière en 2002 avant de rejoindre le Real Madrid en 2005. Il était déjà revenu deux fois dans son club formateur, en 2010, prêté par Manchester City, et en 2014-15, prêté par Milan. La saison dernière, il évoluait à Istanbul Basaksehir en Turquie. Ex-international brésilien (100 sélections, 28 buts), il a aussi remporté la Coupe des confédérations (2005, 2009) et la Copa América 2007 avec la Seleção.