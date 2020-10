Paul Pogba au Real Madrid ou prolongé à Manchester United? Son entraîneur vend la mèche

Manchester United a exercé une clause lui permettant de prolonger le contrat de Paul Pogba d'une année et le milieu de terrain français est lié aux Red Devils jusqu'en 2022, a révélé l'entraîneur Ole Gunnar Solskjaer vendredi.



Le club n'a pas communiqué officiellement sur le sujet, mais en conférence de presse, au détour d'une réponse sur l'avenir du champion du monde, Ole Gunnar Solskjaer avait apparemment vendu la mèche en répondant: "Paul est notre joueur et il le sera encore pour deux ans", alors que le contrat du Français expirait normalement à l'été prochain.

Plusieurs médias britanniques ont confirmé l'information par la suite. Pratiquement, tous les contrats des joueurs majeurs de Manchester United comportent des clauses permettant au club de les prolonger d'une saison, a expliqué Sky Sports qui précise que l'exercice de la clause a été effective avant la trêve internationale. Lors de celle-ci, Pogba avait relancé les rumeurs sur un possible futur madrilène au Real pour le champion du monde. "On peut toujours dire que ce serait peut-être un rêve, pourquoi pas un jour", avait-il répondu aux journalistes lors d'une conférence de presse. "Mais je suis à Manchester, j'aime mon club, je +performe+ encore ici et je prends du plaisir. Je vais me donner au maximum pour remettre le club à la place qu'il mérite", avait-il immédiatement ajouté. Mais sur la perspective d'une prolongation, il s'était montré plutôt tiède. "Je préfère être concentré sur mon ballon et ma reprise. Moi, on ne m'a rien dit, je n'ai pas parlé de renouvellement ou quoi, je suis à Manchester et je pense surtout à revenir au meilleur de ma forme. Il y aura un moment où le club reviendra peut-être me parler, proposer quelque chose ou pas. Pour l'instant, il ne s'est rien passé", avait-il balayé.