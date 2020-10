Le gardien d'Everton tacle violemment Virgil Van Dijk: méritait-il une carte rouge? (vidéo)

Liverpool a partagé l'enjeu 2-2 dans le derby de la Mersey sur la pelouse d'Everton. Divock Origi ne figurait pas sur la feuille de match du côté des Reds.



Liverpool prenait le meilleur départ dans la rencontre et n'avait besoin que de trois minutes pour ouvrir le score via Sadio Mané. Après la sortie sur blessure de Virgil van Dijk, à la suite d'un contact rugueux avec le portier d'Everton Jordan Pickford, les Toffees égalisaient via Michael Keane (19e). Après la pause, les troupes de Jürgen Klopp reprenaient les commandes grâce à une reprise de volée de Mo Salah (72e). Comme en première période, Everton trouvait les ressources pour égaliser via Dominic Calvert-Lewin (81e). La carte rouge de Richarlison, pour une faute sur Thiago, en fin de match ne changeait rien à l'issue de la rencontre. Au classement, Everton (13 points) a perdu ses premiers points de la saison mais garde la tête du classement avec trois points d'avance sur son voisin. La cinquième journée de Premier League se poursuit avec trois autres matches samedi. À 16h00, Chelsea reçoit Southampton. Dans la foulée, Manchester City, sans Kevin De Bruyne, accueille Arsenal (18h30). En soirée, Manchester United se déplace à Newcastle (21h00).



