Deux énormes polémiques dans un derby très chaud: Everton résiste à Liverpool

Sauvé par l'arbitrage vidéo, Everton a fait jeu égal avec son illustre voisin, le champion d'Angleterre Liverpool (2-2), lors de la 5e journée de Premier League, ce qui permet aux hommes de Carlo Ancelotti de conserver la tête du classement.



Après quatre victoires en quatre matches, Everton confirme son excellent début de saison avec ce match nul lors du derby du Merseyside.



Le derby, disputé dans une ville qui fait face aux restrictions anti-Covid-19 les plus sévères d'Angleterre, aurait pu basculer du côté des Reds dans les toutes dernières secondes si l'arbitrage vidéo (VAR) n'avait pas annulé un but de Jordan Henderson pour un hors-jeu peu évident.



"Sur l'image que j'ai vue, il n'y a pas hors-jeu. Mais c'était hors-jeu car quelqu'un l'a décidé", a résumé Jürgen Klopp, l'entraîneur des Reds.



La formation de Carlo Ancelotti a été menée à deux reprises mais ne méritait pas de perdre, notamment après une seconde période mieux gérée.



Toujours leader, mais sous la menace d'Aston Villa (à 4 points mais avec deux matches en moins), Everton peut envisager la suite du championnat avec ambition, notamment grâce à James Rodriguez qui semble avoir retrouvé son meilleur niveau après plusieurs saisons difficiles au Real Madrid et au Bayern Munich.



"C'est frustrant mais, en termes plus généraux, nous récupérons un point et nous continuons à construire", a réagi l'attaquant d'Everton Dominic Calvert-Lewin après le match, au micro de la chaîne BT Sport.



Sortie de Van Dijk



Liverpool, qui est provisoirement deuxième, peine en revanche à retrouver sa flamboyance de la saison passée. Après avoir encaissé 7 buts à Aston Villa il y a deux semaines (une première depuis 1953), et encore deux ce samedi, la meilleure défense d'Europe des deux dernières saisons n'affiche plus la même sérénité.



L'équipe de Jürgen Klopp a parfaitement réussi son entame de match avec un but de Sadio Mané dès la 3e minute. Mais la sortie de Virgil Van Dijk sur blessure, après une dizaine de minutes de jeu, suite à un choc avec le gardien d'Everton Pickford, a déstabilisé la défense, souvent dominée ensuite dans les duels aériens, notamment sur les deux égalisations (Michael Keane à la 19e, puis Dominic Calvert-Lewin à la 81e).



Entre-temps, Mohamed Salah avait marqué contre le cours du jeu (72e), au coeur d'une seconde période où les Reds ont semblé particulièrement lents, voire exténués, en comparaison de leurs standards habituels.



Des difficultés que n'a pas reconnues Jürgen Klopp. "Nous avons dominé contre une équipe pleine de confiance et avec un plan clair", a affirmé le coach allemand de 53 ans sur BT Sport. "C'était probablement notre meilleur match à l'extérieur depuis que je suis arrivé à Liverpool" en 2015, a-t-il ajouté.



La 5e journée se poursuit samedi après-midi, avec notamment un important Manchester City - Arsenal (16h30 GMT). Une victoire des Gunners, 6e, leur permettrait de dépasser Liverpool.



