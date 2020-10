Une démonstration de puissance offensive: Naples, avec Dries Mertens, écrase l'Atalanta Bergame

Naples, après sa défaite sur tapis vert face à la Juventus, a repris contact avec le terrain par une démonstration de puissance offensive face à une Atalanta Bergame dépassée (4-1), samedi lors de la 4e journée de Serie A.



Un doublé du Mexicain Hirving Lozano et des buts de Matteo Politano et Victor Osimhen - le premier en Serie A pour le Nigérian arrivé cet été de Lille - ont scellé le sort du match lors de quarante-cinq premières minutes à sens unique.



L'attaquant slovène de la "Dea" Josip Ilicic a sombré avec toute son équipe pour sa première apparition sur les terrains après trois mois d'absence, à la suite de problèmes personnels et psychologiques.



Le but de son coéquipier Sam Lammers en fin de match ne suffira pas à rassurer l'entraîneur bergamasque Gian Piero Gasperini à quatre jours du coup d'envoi de la Ligue des champions, chez les Danois de Midtjylland.



Naples enchaîne par une troisième victoire en trois matches joués sur le terrain, avec l'impressionnant total de douze buts marqués pour un seul encaissé. Une sacrée réaction d'orgueil après la défaite sur tapis vert (3-0), accompagnée d'un point de pénalité, pour ne pas s'être rendu à Turin le 4 octobre pour le choc contre la Juventus, en raison de deux cas de Covid-19 dans l'effectif. L'affaire n'est toutefois pas close car le Napoli a fait appel.



Vous devez Un tweet a été intégré à cet endroit.Vous devez accepter les cookies de réseaux sociaux pour afficher ce contenu.