(Belga) Malgré le renforcement des mesures sanitaires, l'European Open, le tournoi ATP d'Anvers, pourra accueillir 1.500 spectateurs par jour à la Lotto Arena, a indiqué samedi le directeur du tournoi Dick Norman lors d'une conférence de presse en visioconférence. En raison du couvre-feu décrété de minuit à cinq heures à partir de lundi, les rencontres débuteront plus tôt que prévu.

Le ministre de la Santé, Frank Vandenbroucke, a déclaré vendredi lors d'un point de presse après le comité de concertation que les protocoles avec le secteur du sport seront revus dans la semaine à venir afin de les adapter à la situation actuelle. L'European Open pourra toutefois garder sa jauge de 1.500 spectateurs par jour, en apportant quelques modifications au protocole actuel. "Nous devrons laisser deux sièges au lieu de un entre chaque bulle, afin de maintenir une distance de sécurité de 1,5 m. Il faudra aussi qu'il y ait une rangée de sièges vides entre les sièges occupés", déclare Dick Norman. "Les matches commenceront aussi plus tôt en raison du couvre-feu. Les premières rencontres débuteront à 12h au lieu de 14h, afin de permettre aux spectateurs de rentrer chez eux à temps. Nous sommes très heureux que le tournoi puisse se dérouler. Nous avons travaillé très dur pour assurer les mesures de sécurité". Deux joueurs testés positifs au Covid-19 ont dû déclarer forfait pour l'European Open: l'Italien Fabio Fognini (ATP 16) et Ruben Bemelmans (ATP 219), dont on a appris le forfait samedi. "Ruben a passé un test il y a deux jours", explique Dick Norman. "Le résultat est positif et Ruben ne peut donc pas prendre au tournoi. C'était une grande surprise pour Ruben, qui regrette de ne pouvoir jouer". C'est Zizou Bergs (ATP 528) qui a hérité de la wild card attribuée à Bemelmans. Également testé positif au coronavirus, David Goffin (ATP 14) espère lui pouvoir disputer le tournoi anversois. Le numéro un belge a passé un nouveau test jeudi. Si le résultat de ce dernier est négatif, il pourra entrer en lice jeudi au deuxième tour, lui qui est exempté de premier tour grâce à son statut de tête de série. Le seul tournoi belge au calendrier annuel de l'ATP a aussi perdu l'Italien Matteo Berrettini (ATP 9) et le Russe Andrey Rublev (ATP 10) sur forfaits. (Belga)