Angleterre: Liverpool bute sur le leader Everton, nul rageant pour Chelsea

Bien aidé par l'arbitrage vidéo, Everton a tenu tête à son voisin et rival, le champion d'Angleterre Liverpool (2-2), samedi lors de la 5e journée de Premier League, tandis que Chelsea, qui menait 2-0, a craqué en fin de match face à Southampton (3-3).

- Liverpool toujours fébrile -

Après quatre victoires en quatre matches, Everton a confirmé son excellent début de saison avec ce match nul lors du derby du Merseyside.

Cette affiche, disputée dans une ville qui fait face aux restrictions anti-Covid-19 les plus sévères d'Angleterre, aurait pu basculer du côté des Reds dans les toutes dernières secondes si l'arbitrage vidéo (VAR) n'avait pas annulé un but de Jordan Henderson pour un hors-jeu peu évident.

Le séduisant Everton de Carlo Ancelotti a été mené à deux reprises mais ne méritait pas de perdre, notamment après une seconde période mieux gérée.

Toujours leader, mais sous la menace d'Aston Villa (à 4 points mais avec deux matches en moins), Everton peut envisager la suite du championnat avec ambition, notamment grâce au Colombien James Rodriguez qui semble avoir retrouvé son meilleur niveau après plusieurs saisons difficiles au Real Madrid et au Bayern Munich.

Liverpool, pourtant deuxième, reste fébrile, notamment défensivement. Après avoir encaissé 7 buts à Aston Villa il y a deux semaines (une première depuis 1953), les Reds ont concédé leurs douzième et treizième buts en cinq rencontres de championnat cette saison, autant que le promu West Bromwich.

La sortie sur blessure de l'indispensable Virgil Van Dijk, dès la 11e minute, n'a pas aidé, particulièrement dans le secteur aérien.

La nervosité de Jürgen Klopp dans une interview d'après-match était d'ailleurs significative. Le match nul à Everton (1er, 13 pts), le quatrième de suite à Goodison Park, empêche Liverpool (10 pts) de revenir à hauteur des Toffees en tête du classement.

- Chelsea montre ses limites -

A trois jours de la réception de Séville en Ligue des champions, Chelsea a également montré ses limites, défensives également, lors de la réception de Southampton à Stamford Bridge, soldée sur un nul prolifique (3-3).

Avec l'absence de son nouveau gardien Edouard Mendy, blessé à la cuisse droite lors du rassemblement de la sélection sénégalaise, le coach de Chelsea Frank Lampard avait dû titulariser Kepa, gardien le plus cher de l'histoire (recruté pour 80 M EUR) mais auteur de plusieurs bourdes dans les cages londoniennes.

Et c'est le gardien espagnol qui, alors que les Blues menaient 2-1, a commis une nouvelle erreur en laissant filer un ballon dans sa surface puis, après un premier raté de Che Adams, n'est pas parvenu à s'emparer du ballon, permettant à l'attaquant de Southampton de le dribbler et d'égaliser.

Les visiteurs, à nouveau menés quelques minutes plus tard, sont à nouveau revenus au score dans les toutes dernières minutes grâce à un but de Jannik Vestergaard.

En ne récoltant qu'un point à domicile, les Blues doivent se contenter de la sixième place du classement, à 5 points du leader Everton.

Frank Lampard garde néanmoins deux motifs de satisfaction: avec respectivement un doublé en début de match et un but à l'heure de jeu, les recrues stars du club, les Allemands Timo Werner et Kai Havertz, ont débloqué leur compteur à Chelsea.

La cinquième journée continue en fin d'après-midi avec le choc Manchester City-Arsenal (16h30 GMT), suivi du déplacement de Manchester United à Newcastle (19h00 GMT).