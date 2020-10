Le derby milanais pour l'AC Milan: merci "Ibra"!

A peine guéri du Covid-19, l'affamé Zlatan Ibrahimovic a offert samedi le derby milanais à l'AC Milan, désormais seul leader de la Serie A après la défaite de l'Atalanta Bergame face à une impressionnante équipe de Naples (4-1).

Deux buts en début de match de la star suédoise - son second doublé en deux matches joués en championnat - ont offert aux Rossoneri leur quatrième victoire en quatre matches. Et pas une victoire comme les autres: la première depuis 2016 en championnat dans le derby de la Madonnina face à l'Inter (2-1).

"On a commis deux erreurs d'inattention sur les buts, mais on a fait un bon match, on a eu beaucoup d'occasions, mais on doit être plus cliniques, plus efficaces pour concrétiser", a regretté l'entraîneur nerazzurro Antonio Conte.

Face à une défense intériste diminuée (Skriniar et Bastoni absents pour cause de Covid-19), il a fallu moins de vingt minutes à "Ibra" pour poser son empreinte: il obtenait puis transformait en deux temps un penalty (13e) avant de conclure un centre de Leao (16e).

Zlatan faisait alors signe aux quelques centaines de tifosi intéristes de se taire. Lesquels ont retrouvé un peu de voix quand Romelu Lukaku a réduit le score (29e), mais cela n'a pas suffi face à des Rossoneri irrésistibles depuis la reprise post-confinement en juin (20 matches sans défaites, toutes compétitions confondues).

- Osimhen engagé -

"Ibrahimovic? Oui, il était épuisé, il m'a demandé à sortir mais je ne l'ai pas écouté! Son apport mental est fondamental", a souligné l'entraîneur rossonero Stefano Pioli, rendant aussi hommage aux tifosi qui, par centaines, s'étaient retrouvés - masqués - autour du stade pour accueillir les joueurs.

Milan, avec 12 points, est désormais seul leader de la Serie A après la gifle reçue par l'Atalanta à Naples. Les Napolitains sont repartis de l'avant de la plus belle des manières après la défaite sur tapis vert contre la Juventus dont ils ont écopé pour ne pas être allés à Turin le 4 octobre, en raison de deux cas de Covid-19.

L'affaire n'est pas finie - les Napolitains ont fait appel - mais elle semble en tout cas avoir décuplé l'envie des joueurs de Gennaro Gattuso, qui ont livré une première mi-temps de haut vol, malgré l'absence d'Insigne, blessé.

L'activité de Bakayoko, affûté pour sa première apparition sous le maillot azzurro, la vitesse de Mertens et l'impact d'Osimhen ont asphyxié d'entrée l'Atalanta.

Lozano, de près (23e) puis d'une frappe du droit en finesse (27e), concrétisait cette domination. Avec quatre buts cette saison, le Mexicain a déjà marqué autant que toute la saison dernière. Politano, du gauche (29e), puis Osimhen, de loin (43e), finissaient d'assommer la "Dea".

- La Lazio s'écroule -

Pour célébrer son premier but en Serie A, le Nigérian est allé montré aux caméras un message de soutien à la mobilisation en cours dans son pays contre les violences policières.

L'attaquant slovène de la "Dea" Josip Ilicic n'a pu empêcher le naufrage de son équipe pour sa première apparition sur les terrains après trois mois d'absence, à la suite de problèmes personnels et psychologiques. Cette première défaite a incité l'entraîneur bergamasque Gian Piero Gasperini à tirer le "signal d'alarme" à quatre jours du coup d'envoi de la Ligue des champions, chez les Danois de Midtjylland.

Une alarme déjà activée aussi du côté de la Lazio, qui, sans Ciro Immobile, suspendu, s'est écroulée chez la Sampdoria Gênes (3-0). Une deuxième défaite inquiétante avant de recevoir mercredi le Borussia Dortmund en C1.

La Juventus, sans Ronaldo, en quarantaine après avoir été testé positif au Covid-19, se déplaçait en soirée chez le promu Crotone, avec Buffon titularisé dans les buts pour son 650e match en Serie A, à l'âge de 42 ans.