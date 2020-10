Italie: la Juventus lâche deux points chez le promu Crotone

La Juventus, à trois jours de ses débuts en Ligue des champions face au Dynamo Kiev, a abandonné deux points chez le promu Crotone (1-1), lanterne rouge avant ce match, samedi lors de la 4e journée de Série A.

Sans Cristiano Ronaldo, en quarantaine après avoir été testé positif au nouveau coronavirus en début de semaine, la Juventus s'est compliquée la tâche. Elle a en effet joué pendant une demi-heure à dix après l'exclusion de Federico Chiesa, la recrue de dernière minute du mercato, pour son tout premier match avec les Bianconeri.

Après l'ouverture du score par Crotone, sur un penalty assez généreux transformé par Simy (12e), Chiesa avait pourtant fait ce qu'il fallait pour remettre les Turinois à flot en offrant l'égalisation à Alavaro Morata (21e).

Mais la soirée s'est moins bien poursuivie pour les deux. Chiesa a été sévèrement expulsé à l'heure de jeu pour une intervention en retard, alors que Morata après avoir touché le poteau sur une tête croisée, s'est vu refuser par le VAR le but du 2-1 pour un hors-jeu limite, à dix minutes du terme.

A trois jours du déplacement à Kiev en C1, l'entraîneur turinois Andrea Pirlo avait aligné une équipe new look. Avec le vétéran Buffon, 42 ans, dans les buts (650e match de Serie A pour le recordman des matches disputés en 1re division italienne) mais devant lui une équipe très jeune avec les titularisations des jeunes pousses Frabotta (21 ans) et Portanova (20 ans).

L'entraîneur novice est encore en quête de la bonne formule pour sa Juve qui, sans compter la victoire sur tapis vert sur Naples, n'a gagné pour le moment qu'une seule fois sur le terrain.