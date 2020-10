Un laboratoire mobile sera présent sur la Vuelta

(Belga) L'organisation du Tour d'Espagne va travailler avec Biorama et Bioser Laboratories pour organiser une édition sûre de la Vuelta. Un laboratoire mobile de 14 mètres de long et avec 18 employés sera présent pour réaliser chaque jour des tests PCR.

Ce laboratoire mobile effectuera des tests PCR dans la bulle de la course. Cela ne concerne pas uniquement les coureurs mais aussi le staff des équipes et des membres de l'organisation qui sont en contact avec les coureurs. Une équipe de 18 employés sera également présente avec notamment des médecins, des experts médicaux spécialisés dans l'analyse clinique, des biologistes, des chimistes, etc. Ce laboratoire a été financé par de l'argent privé et est équipé pour effectuer des tests PCR, ainsi que des tests rapides Covid-19 afin de limiter le risque de contamination. Entre 700 et 750 personnes peuvent être testées chaque jour et les résultats sont disponibles dans les 24 heures. Avec les tests rapides, le laboratoire peut donc analyser près de 1.000 échantillons par jour. "Nous espérons ainsi contribuer à la sécurité et à la santé de tous les coureurs, mais aussi à un bon déroulement de la compétition", peut-on lire dans un communiqué. Ces derniers jours, le Tour d'Italie avait été touché par huit cas positifs au coronavirus. Les équipes Mitchelton-Scott et Jumbo-Visma s'étaient retirées de la course tout comme Michael Matthews (Sunweb) qui a été testé positif après deux tests négatifs. (Belga)