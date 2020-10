Alexander Zverev dispose d'Auger-Aliassime et décroche son premier titre en 2020

(Belga) Alexander Zverev (ATP 7/N.1) a remporté le tournoi ATP 250 de Cologne, joué sur dur et doté de 325.610 euros, dimanche. Dans son pays natal, Zverev a battu le Canadien Félix Auger-Aliassime (ATP 22/N.3) sur un double 6-3 après 1h20 de jeu.

C'est le premier titre de la saison pour l'Allemand de 23 ans, finaliste du dernier US Open, et le 12e de sa carrière. Quant au Canadien, 20 ans, c'est la première fois qu'il est battu en finale d'un tournoi ATP après ses titres à Rio de Janeiro, Lyon et Stuttgart en 2019 ainsi que ceux acquis à Rotterdam et Marseille avant la pause liée au coronavirus. Cologne accueillera la semaine prochaine un autre tournoi. Ce double rendez-vous allemand a été ajouté lors de la parution du nouveau calendrier de la saison, chamboulée par la pandémie de coronavirus. (Belga)