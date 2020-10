Tour des Flandres: Mathieu van der Poel après sa première victoire d'un Monument: "Je n'ai pas les mots"

(Belga) Mathieu van der Poel a remporté dimanche, 34 ans après son père Adrie van der Poel, le Tour des Flandres. Après 243,3 kilomètres, le champion des Pays-Bas a réglé Wout van Aert (Jumbo-Visma) au terme d'un duel titanesque et s'est imposé d'un boyau devant le Belge.

"Je n'ai tout simplement pas les mots après ce succès", a déclaré le Néerlandais de 25 ans au micro de l'organisation. "Je n'étais pas sûr d'avoir gagné. D'habitude, je sens quand je l'emporte mais ce n'était pas le cas aujourd'hui (dimanche, ndlr). J'étais tellement cassé après le sprint. J'ai fait un petit 'jump' à la fin et cela a suffi visiblement. Je savais que je devais faire le sprint de ma vie pour l'emporter et c'est ce qui s'est produit", a déclaré Mathieu van der Poel à l'arrivée à Audenarde. Arrivés en duo sous la flamme rouge, Mathieu van der Poel et Wout van Aert ont joué au chat et à la souris dans les derniers hectomètres. Le Belge, calé dans la roue de son rival, a déclenché à 130 mètres de la ligne mais n'a pas pu déborder Van der Poel. "J'ai démarré le sprint en tête. Je ne regardais pas le groupe derrière nous mais seulement Wout van Aert. J'ai tenu compte de la faible vitesse à laquelle nous avons débuté ce sprint. Le fait que Van Aert ne veuille pas y aller trop tôt était pour moi un bon signe, cela signifiait qu'il était aussi à la limite. Plus longtemps on attendait au mieux c'était pour moi", a expliqué Van der Poel. "J'ai demandé dix fois confirmation de ma victoire. Je n'ai pas de mots, cela fait tellement de bien", a ponctué Mathieu van der Poel, qui a signé la onzième victoire néerlandaise sur le Tour des Flandres.