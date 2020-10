Tour des Flandres - Tiesj Benoot en espérait plus : "Il est peut-être temps de se reposer"

(Belga) Tiesj Benoot (Sunweb) a terminé à la dixième place du 104e Tour des Flandres, dimanche à Audenarde. Pas de quoi satisfaire le Gantois.

"Je ne me suis pas senti super aujourd'hui. Je n'avais pas les meilleures jambes dans les monts. Le temps est peut-être venu pour moi de me reposer. Dans la finale, j'ai essayé de sauver certaines choses en mettant en place une tentative avec Sep Vanmarcke", a déclaré Benoot. Lorsqu'un grand groupe de tête s'est formé, Tiesj Benoot n'en faisait pas partie. Il a pu compter sur les efforts de son coéquipier Sören Kragh Andersen pour le ramener dans ce groupe. "Nous avons rapidement rectifié la situation. Bien sûr, cela a demandé un peu de force. J'avais aussi connu un souci mécanique. Les deux hommes qui ont coloré la course aujourd'hui étaient juste les plus forts. Il n'y a aucun doute là-dessus". (Belga)