Furieux, Vinent Kompany assume ses responsabilités: "J'aurais dû faire mieux !"

Vincent Kompany n'y arrive pas encore. Le coach d'Anderlecht semblait abattu, hier soir, après le partage concédé par ses hommes face à OHL, alors qu'ils menaient 2-0 au repos.

Vincent Kompany n'est pas content. Le Sporting d'Anderlecht a, pour la troisième fois cette saison, été repris par son adversaire alors qu'il avait l'avantage. Menés 2-0, les joueurs d'OHL se sont battus jusqu'au bout pour obtenir un bon point au Parc Astrid.

Mais cette situation énerve Kompany, qui s'est montré très critique envers lui-même en conférence de presse. "J’aurais dû faire plus. C’est déjà le 8e point que nous perdons et c’est ma responsabilité", a lâché l'entraîneur bruxellois. "Je ne blâme pas mes joueurs, surtout quand il s’agit d’engagement et d’intensité. Mais je dois être honnête avec moi-même, ainsi qu’avec les joueurs et les fans: j’aurais pu faire mieux. Bien que ce ne soit pas anormal, cela fait partie de mon développement en tant qu’entraîneur", a-t-il poursuivi.

Il est ensuite revenu sur le déroulement de la rencontre. Il était visiblement remonté sur cette fâcheuse habitude de concéder des buts en fin de rencontre. "Malgré de beaux buts, les aspects fondamentaux de notre football ont progressivement disparu. Encore une fois, cette responsabilité m’incombe. Je suis dur avec moi-même, mais quand je le regarde objectivement, c’est juste. Et je n’accepte pas cela. Cela ne devrait plus se reproduire", a-t-il conclu.

Reste maintenant à retrouver des sensations pour éviter une nouvelle saison compliquée à Anderlecht.

COVID BELGIQUE: où en est l'épidémie ce lundi 19 octobre?