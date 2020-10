"Le plus grand sportif de l'histoire": cet espoir du tennis ENCENSE Rafael Nadal

Rafael Nadal, vainqueur de Roland-Garros il y a quelques jours, est visiblement très apprécié d'Andrey Rublev. Le joueur russe n'a pas caché son admiration dans une interview accordée au site de l'ATP.

Rafael Nadal, c'est 86 titres en simple, dont 20 tournois du Grand Chelem. Un monument du tennis mondial qui fait rêver des générations entières et qui, à 34 ans, continue de faire trembler n'importe quel joueur. Dans le lot, un certain Andrey Rublev.

Brillant cette saison, le Russe est encore en lice pour disputer le Masters de Londres. Classé 8ème, il est l'une des révélations de l'année 2020. Il a d'ailleurs encore remporté le tournoi de Saint Pétersbourg la semaine dernière. Mais le joueur de 22 ans, interrogé par l'ATP, refuse de se comparer à Nadal. Et pour cause.

Rublev lui voue en effet une admiration sans faille. "Je ne peux même pas imaginer comment ce qu’il fait est possible", débute le joueur russe. "Être si fort mentalement toute sa carrière est quelque chose qui me semble impossible. Tous les joueurs, même Novak Djokovic et Roger Federer, ont vécu un moment où ils sont plus fragiles. Rafa est le seul qui, peu importe ce qu’il ressent, trouve toujours un moyen de gagner", poursuit-il ensuite.

A tel point d'en faire un sportif de légende. Et pas seulement en tennis. "Si vous prenez comme référence d’autres grands athlètes, de disciplines différentes, vous vous rendez compte qu’ils ont tous des hauts et des bas et des mauvais jours, mais il rivalise toujours, c’est le cas avec Nadal. Pour moi, c’est le meilleur athlète, pas même au tennis, le plus grand sportif de l’histoire", a martelé le jeune joueur.

Difficile de lui donner tort, même si d'autres grands sportifs seraient à classer dans la même catégorie.

