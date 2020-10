Patinage: le Grand Prix de France annulé en raison des restrictions sanitaires

Le Grand Prix de France, une des six étapes du Grand Prix de patinage artistique, prestigieux circuit de première moitié de saison, prévu à Grenoble du 13 au 15 novembre, est annulé en raison des restrictions liées à l'épidémie de Covid-19, annonce la Fédération française des sports de glace (FFSG) lundi.

"Les diverses mesures prises pour enrayer l'épidémie de Covid-19, le passage de Grenoble en zone d'alerte maximale et l'instauration d'un couvre-feu ne permettent pas l'organisation de la compétition dans de bonnes conditions", explique la FFSG dans un communiqué.

Le Grand Prix de France devait notamment accueillir les vice-champions olympiques 2018 et quadruples champions du monde de danse sur glace Gabriella Papadakis et Guillaume Cizeron.

"Nous sommes déçus et tristes de devoir renoncer à l'organisation des Internationaux de France, que nous attendions avec impatience. Mais la santé de tous ceux qui travaillent sur ce type d'événement est prioritaire", réagit la présidente de la FFSG Nathalie Péchalat.

Habituellement constitué de six dates plus une finale, le circuit 2020 du Grand Prix, qui doit s'ouvrir cette fin de semaine à Las Vegas, aux Etats-Unis, est déjà sérieusement affecté par les conséquences de la pandémie de Covid-19 : l'étape canadienne, initialement programmée du 30 octobre au 1er novembre à Ottawa est aussi annulée, et la finale, prévue du 10 au 13 décembre à Pékin, dans la patinoire des futurs JO-2022, est elle reportée sine die.