C1: Cavani, encore un rendez-vous manqué

Edinson Cavani ne reverra pas le Parc des princes. Parti du Paris SG par la petite porte cet été, l'Uruguayen n'est pas dans le groupe de Manchester United pour affronter son ancienne équipe mardi en Ligue des champions.

"Edinson a besoin de s'entraîner quelques jours encore", a justifié lundi son entraîneur Ole Gunnar Solskjaer.

Encore un rendez-vous manqué pour le meilleur buteur de l'histoire du PSG, dont le dernier match remonte à sept mois, sous les couleurs parisiennes.

Remplaçant de Mauro Icardi la saison dernière, Cavani n'a plus joué depuis le 11 mars et le huitième de finale retour de C1 contre Dortmund (victoire 2-0).

L'arrêt de la Ligue 1 entraîné par la pandémie de Covid-19, puis l'échec des négociations autour de sa prolongation, l'ont obligé à partir en catimini, après sept saisons et 200 buts en Rouge et Bleu.

Sans adieux avec les supporters qui l'aimaient tant, et sans disputer le "Final 8" de la C1, achevé par une défaite en finale (1-0) contre le Bayern Munich.

"C'est le meilleur buteur de l'histoire du PSG, et il méritait de partir de meilleure façon", regrette Julien Le Lay, président du PSG Club de Londres.

- "Rester dans mon cœur" -

A 33 ans, "Edi" a signé à Manchester United libre de tout contrat, non sans avoir consulté ses ex-équipiers, notamment l'ancien Red Devil Ander Herrera.

Juste avant l'officialisation de son transfert, il a diffusé sur les réseaux sociaux un message, en français, aux supporters, plus de quatre mois après son départ du PSG.

"Il s'est passé un peu de temps depuis mon départ mais parfois c'est bien de laisser passer un peu de temps (...) Ca va rester dans ma tête, ça va rester dans mon cœur mais la vie va continuer, c'est le football qui est comme ça, la vie qui est comme ça", dit le Matador en dissimulant son émotion.

Il a eu droit à une banderole en espagnol des ultras, déployée devant les Invalides: "El Matador, de soldat à légende, un buteur qui a marqué l'histoire de notre club".

"Si on joue pendant si longtemps dans un club comme le nôtre, et si on a un tel lien avec les supporters, c'est clair qu'on a le caractère pour mériter cette reconnaissance", a souligné l'entraîneur parisien Thomas Tuchel.

Mais à Paris, sa signature dans le club qui a cruellement éliminé le PSG il y a deux ans (2-0, 1-3) en 8e de finale de C1, laisse un petit goût amer.

- Dans les pas d'Ibra? -

Forcé à une quarantaine de deux semaines, lui qui a attrapé le Covid-19 lors de vacances à Ibiza avec ses ex-équipiers, Cavani a commencé dimanche à s'entraîner sous les ordres de Solskjaer, au lendemain de la victoire des Red Devils (4-1) à Newcastle.

S'il aura une rude concurrence pour s'imposer face aux plus jeunes et affûtés Marcus Rashford, Mason Greenwood, Daniel James et Anthony Martial, son aura et son flair peuvent apporter beaucoup à l'attaque mancunienne.

"Il peut tout à fait nous aider à gagner des matches et des points. Il peut être un joueur énorme pour nous cette saison", l'a encensé Rashford.

A Manchester, on attend qu'il suive les pas de Zlatan Ibrahimovic, lui aussi arrivé libre après avoir brillé à Paris, et qui avait marqué quatre buts en cinq matches pour ses débuts avec MU.

Ceux de Cavani attendront encore un peu, au moins jusqu'à la réception de Chelsea samedi en Premier League.

Pour le plus grand soulagement de la défense parisienne.