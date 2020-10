Simon Mignolet privé de Ligue des champions ce soir: Philippe Clement adresse un message à son 2e gardien

Le Club de Bruges jouera son premier match de Ligue des Champions du groupe F mardi à 18h55 au Zénith Saint-Pétersbourg. Philippe Clement ne peut pas compter sur Simon Mignolet. Le Diable Rouge est indisponible après un test au coronavirus positif et sera remplacé par Ethan Horvath. "Ethan est prêt. Ce n'est pas un débutant qui jouera demain", a certifié le coach lundi en conférence de presse.

Le Club s'est envolé pour la Russie avec beaucoup de soucis à cause du coronavirus. Dimanche, on a appris que trois titulaires en puissance ont été infectés par le coronavirus: Mignolet, Odilon Kossounou et Michael Krmencik ainsi que le directeur général Vincent Mannaert. En plus des trois joueurs contaminés, Clement ne peut pas compter sur Simon Deli. L'arrière est suspendu suite à son exclusion lors du match de l'Europa League de la saison dernière à Manchester United. L'Ivoirien s'est également blessé au genou samedi au Standard (1-1). Clement, cependant, a exprimé sa confiance à l'égard des remplaçants et notamment du gardien Horvath, 25 ans. "Je ne peux pas deviner ce qui se passe dans sa tête mais physiquement, il est au top", a déclaré Clement à propos de l'Américain, qui a joué soixante fois pour les Blauw & Zwart depuis 2017 avant de s'effacer devant Mignolet. "Il a le sentiment d'avoir grandi en tant que gardien, il est temps de le montrer. Il a aussi beaucoup d'expérience."

Au Zénith, Clement s'attend à ce que le danger vienne de tous les côtés. "Le Zénith a un noyau important et il n'y a pas qu'un ou deux acteurs clés. Cependant, je n'ai pas de boule de cristal pour lire l'avenir. Nous avons analysé leurs matches et nous savons quelles tactiques ils utilisent avec quels joueurs". Hans Vanaken doit emmener ses équipiers vers le succès. "Ces dernières semaines, nous avons montré, également à l'entraînement, que nous sommes prêts pour ce genre de duels. Nous devons jouer notre propre jeu, même si c'est contre un grand nom en Europe. Nous devons montrer nos qualités".

