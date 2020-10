Mouscron tient déjà son nouvel entraîneur: le Portugais Jorge Simao débarque au Canonnier

Jorge Simao a été nommé entraîneur de Mouscron, a indiqué l'Excel mardi matin. L'entraîneur portugais de 44 ans remplace Fernando Da Cruz, limogé lundi soir.

Jorge Simao est notamment passé par le banc du Sporting Braga et de Boavista. La saison dernière, il avait pris la direction du club saoudien Al Fahya. L'entraîneur portugais, qui s'est engagé jusqu'à la fin de la saison, arrive au Canonnier en compagnie de ses deux adjoints Leandro Morais et Gilberto Andrade. Fernando Da Cruz, 47 ans, a été licencié lundi soir, payant le mauvais début de championnat de l'Excel qui n'a gagné aucun de ses neuf premiers matchs. Mouscron est lanterne rouge avec 3 points sur 27. Fernando Da Cruz était revenu au Canonnier en juin dernier. Ancien directeur du Futurosport de Mouscron (2012-décembre 2014), il avait occupé le poste d'entraîneur à titre intérimaire de décembre 2014 à 2015 avant de reprendre en charge le Futurosport jusqu'en juin 2017. Il a ensuite été scout, puis entre le 22 novembre et le 29 décembre 2017 entraîneur intérimaire de Lille. Ces deux dernières saisons il était en charge de l'équipe B du LOSC.

