Ranking UEFA: la menace qui plane sur le football belge

Les clubs belges doivent impérativement faire bonne figure sur la scène européenne cette saison afin d'engranger des points pour le ranking UEFA. Il en va de l'avenir du football belge.

Le Sporting Charleroi n'a pas réussi à se qualifier pour la phase des groupes de l'Europa League. Il n'y aura donc pas cinq mais quatre clubs belges (Club Bruges, Standard, Antwerp et La Gantoise) engagés sur la scène européenne cette saison.

Ce qui est tout de même une bonne chose. Il faut remonter à 2016-2017 pour trouver cinq clubs de Jupiler Pro League en phase de groupes d'une Coupe d'Europe. Une année excellente pour la Belgique, avec deux clubs (Genk et Anderlecht) qui avaient atteint les quarts de finale de l'Europa League et La Gantoise qui avait été éliminée un tour plus tôt. Et ce, malgré le zéro pointé du Club Bruges en Ligue des champions et l'élimination du Standard en groupes de la C3.

Les résultats de cette saison exceptionnelle ne compteront plus pour le coefficient UEFA à partir de l'année prochaine. Et c'est là que l'on peut commencer à avoir peur. Les trois dernières saisons des clubs belges ont été médiocres, raison pour laquelle le football belge doit obligatoirement engranger des points pour le ranking UEFA.

Autrement, la Belgique risque de chuter de l'actuelle 8e à une possible 11e ("meilleur" scénario) voire une 14e (pire scénario) place au classement, qui détermine les pays recevant un ticket direct pour la phase de groupes de la Ligue des Champions.

Lorsque nos clubs fouleront les pelouses européennes, il faudra donc dans le même temps être ultra-attentif aux résultats des clubs néerlandais, autrichiens et ukrainiens en particulier. Et jeter aussi un oeil aux Turcs.

Car le risque pour la Belgique est de perdre ce ticket d'accès direct à la Ligue des champions et que presque toutes les équipes doivent passer par un tour préliminaire supplémentaire qu'à l’heure actuelle.