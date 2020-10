Zinédine Zidane: "La blessure d'Eden Hazard a été plus grave que prévue"

"Eden (Hazard) a foulé la pelouse" d'entraînement, a rassuré l'entraîneur du Real Madrid Zinédine Zidane mardi avant la réception du Shakhtar Donetsk mercredi pour la première journée de Ligue des champions.



"Eden a foulé pelouse à nouveau. Sa blessure a été un peu plus grave que prévue. Mais j'ai pleinement confiance en le personnel qui travaille ici avec nous. J'espère que l'on pourra revoir Eden Hazard très bientôt et pour le reste de la saison", a indiqué Zidane en conférence de presse. Après une saison 2019-2020 minée par plusieurs blessures à la cheville droite, le Diable Rouge (29 ans, 106 sélections), dernière recrue "galactique" du Real Madrid à l'été 2019 (pour 115 M d'euros), s'est à nouveau blessé fin septembre, cette fois-ci à la jambe droite.

Un autre absent pour affronter le Shakhtar Donetsk mercredi pourrait être le capitaine Sergio Ramos, victime d'un coup violent sur le genou gauche lors de la défaite des siens face à Cadix, samedi (1-0). "Sergio a un souci et il ne s'est pas entraîné ce (mardi) matin avec nous. On ne veut pas prendre de risques. Il ressent une douleur, donc on verra demain. Mais aujourd'hui, non, il n'a pas pu s'entraîner normalement", a expliqué Zidane mardi.

COVID 19 BELGIQUE: où en est l'épidémie ce mardi 20 octobre ?