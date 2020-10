Thibaut Courtois avant son retour en Ligue des champions: "Nous faisons toujours partie des favoris"

Le Real Madrid entame son parcours en Ligue des Champions mercredi face au Shakhtar Donetsk, dans un groupe B qui comprend aussi l'Inter Milan de Romelu Lukaku et Radja Nainggolan, et le Borussia Mönchengladbach. "La Ligue des Champions est très importante pour nous et le club", a déclaré Thibaut Courtois mardi lors de la conférence de presse d'avant-match. "Elle est spéciale, il est important de bien la commencer à la maison, avec les trois points, car cela nous servirait beaucoup pour le reste de la saison".



"Nous voulons être faire un bon match et gagner. Chacun tente de faire son travail de la meilleure des manières. Je dois aider l'équipe dans les moments difficiles", poursuit le gardien du Real et des Diables Rouges. "Il y a des moments clés où le gardien doit se montrer, car nous mettons peu de buts. Chaque joueur va se donner à fond pour aider l'équipe à gagner". Thibaut Courtois est arrivé au Real en 2018, quelques mois après la 13e et dernière C1 remportée par le club merengue. Ces deux dernières saisons, le club madrilène a été sorti en 8e de finale, par l'Ajax Amsterdam en 2019 et par Manchester City la saison dernière. Le gardien belge croit toutefois aux chances de succès de la Casa Blanca en Ligue des Champions. "J'ai confiance en ce groupe, je pense que nous pouvons gagner la compétition", dit Thibaut Courtois. "Le Real Madrid fait toujours partie des favoris dans cette compétition, nous avons les qualités suffisantes pour remporter la Ligue des Champions".