Vers la création d'une European Premier League? Des clubs des plus grands championnats négocient

Les meilleurs clubs des Big Five, les cinq plus grandes ligues européennes de football, discutent d'un éventuel lancement d'une Premier League européenne, et ce dès 2022, annoncent mardi les médias britanniques mardi.



En Angleterre, le champion national Liverpool et Manchester United, partisans d'une réforme au sein de leur propre Premier League, y seraient très favorables. Le vice-champion, Manchester City, et les clubs londoniens de Chelsea, Tottenham Hotspur et Arsenal seraient également impliqués dans les discussions. Au total, plus de douze clubs d'Angleterre, d'Espagne, d'Allemagne, d'Italie et de France seraient associés. Il est question de créer une European Premier League, une compétition européenne à laquelle ne participeraient que les grands clubs du Big 5. Ce format serait une réponse aux projets antérieurs de création d'une Super Ligue européenne, avec le soutien de la Fédération internationale de football (FIFA), pour succéder à l'actuelle Ligue des Champions. Il ne fait aucun doute que le football de clubs européen connaîtra des changements dans les années à venir. L'Union européenne de football (UEFA) a déjà prévu la création d'une troisième ligue européenne, l'Europa Conference League, mais la question est de savoir si cela suffira à apaiser les grands clubs. Dix-huit équipes seraient autorisées à participer à l'European Premier League. Les matchs seraient joués pendant la saison européenne. Les équipes les mieux classées participeraient ensuite à une phase à élimination directe pour déterminer le vainqueur. Le gagnant récolterait des centaines de millions d'euros. Pour tout payer, un financement de pas moins de 5,1 milliards d'euros serait prévu. La banque américaine JP Morgan en serait la garante.