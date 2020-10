Ligue des champions: entrée réussie pour la Juventus de Pirlo face à Kiev

Pas de Cristiano, pas d'accroc. Même sans sa star portugaise, la Juventus Turin a réussi ses débuts en Ligue des champions en s'imposant 2-0 sur le terrain du Dynamo Kiev mardi grâce à un doublé d'Alvaro Morata.



Faute de Ronaldo, toujours en quarantaine après son test positif au coronavirus en début de semaine dernière, c'est Alvaro Morata, de retour depuis cet été chez les bianconeri, qui a trouvé l'ouverture en reprenant de près une frappe de Dejan Kulusevski repoussée par le gardien ukrainien Georgiy Bushchan au retour des vestiaires.



Le Dynamo aura tenu tout juste une période puisque les hommes de Mircea Lucescu, devenu le plus vieil entraîneur à diriger un match de Ligue des champions (75 ans et 84 jours) selon le statisticien Gracenote, ont cédé après moins de cinquante secondes de jeu en deuxième période sur une action initiée par une énième percée de Federico Chiesa, aligné comme piston gauche par Andrea Pirlo.



L'ancien meneur de jeu a réussi sa première sur la scène européenne en tant qu'entraîneur face à Lucescu, qui l'avait lancé comme joueur quand il était à la tête de Brescia en 1995.



Morata a évité une fin de match stressante au "Maestro" en tuant tout suspense d'une tête smashée (84e), servi par un centre chirurgical de l'homologue de Chiesa côté gauche, Juan Cuadrado.



Poussé par son public --15.000 spectateurs étaient attendus au stade olympique de Kiev--, le club de la capitale ukrainienne a posé des difficultés aux Piémontais sans jamais trouver la faille. Malgré la sortie précoce sur blessure de leur capitaine Giorgio Chiellini, touché derrière la cuisse droite et qui a été obligé de céder sa place en défense à Merih Demiral.



Grâce à ce succès inaugural, les Turinois et leur maillot orange détonnant prennent la tête du groupe G en attendant l'autre confrontation de cette poule dans la foulée mardi. Le FC Barcelone reçoit les Hongrois de Ferencvaros (21H).

